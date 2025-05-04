المجلس الأعلى للتكتل الوطني يلتقي بسفير المملكة المتحدة ويشيد بدور بريطانيا كأحد كبار الداعمين الدوليين لليمن بعد

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -خاص

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عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الأحد، لقاءً رسميًا مع سعادة سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، السيدة عبده شريف، وذلك في مقر إقامة المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يتواجد المجلس الأعلى للتكتل بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية.

في مستهل اللقاء، رحّب رئيس المجلس، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بسعادة السفير، مثمنًا علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة، ومشيدًا بالمواقف السياسية والدعم الإنساني والاقتصادي الذي قدمته بريطانيا لليمن خلال سنوات الحرب والانقلاب الحوثي.

وأكد الدكتور بن دغر أن المملكة المتحدة تُعد من كبار الداعمين الدوليين لليمن بعد المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن دعمها الإنساني والسياسي شكّل عنصرًا مهمًا في مساندة الشعب اليمني، والتخفيف من تداعيات الانقلاب والحرب، ودعم مسار الشرعية واستقرار مؤسسات الدولة. وقدّم رئيس المجلس الاعلى للتكتل شرحًا وافيًا حول أهداف التكتل الوطني، وتكوينه من مختلف الأحزاب والمكونات السياسية من كافة أنحاء اليمن الساعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدًا أن الحوثي هو الطرف الوحيد الذي أفشل جميع مبادرات وجهود السلام.

كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني المملكة المتحدة إلى لعب دور فاعل في توحيد مواقف الأطراف الإقليمية والدولية في مواجهة المشروع الحوثي، وتعزيز جبهة دعم الشرعية اليمنية، محذرًا من خطورة أي تهاون مع هذا المشروع الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وان استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وبكل الوسائل المشروعة اصبحت ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.

وأكد المجلس على أهمية التمسك بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كأساسٍ لا يمكن تجاوزه لأي تسوية سياسية عادلة وشاملة.

وفي ذات السياق، دعا المجلس الأعلى للتكتل المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جماعة الحوثي من الاستيلاء على الهبات والمساعدات الدولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

من جانبه، عبّرت السفيرة عبده شريف عن تقدير بلادها للجهود التي يبذلها التكتل الوطني، وأكدت حرص المملكة المتحدة على دعم المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن، مشيرتاً إلى أهمية التعاون مع القوى الوطنية الفاعلة لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام.

كما ناقش اللقاء آفاق التعاون في ملفات إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي وتبادل الخبرات، مع التأكيد على أهمية الشراكات الدولية مع المجتمع الدولي خلال مرحلة ما بعد الحرب.

وفي ختام اللقاء، أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني على أهمية استمرار الدور البريطاني الداعم لليمن، إلى جانب الدور المحوري للمملكة العربية السعودية و دولة الامارات و دول التحالف الاخرى، لتحقيق السلام العادل وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.