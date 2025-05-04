رئيس مجلس القيادة يتسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور مؤتمري القمة العربية العادية والاقتصادية [ وفاة الداعية السعودي الشهير الشيخ سعد البريك بن بريك يؤدي اليمين الدستورية والعليمي يضع أمامه ثلاث أولويات عاجلة للمرحلة القادمة.. عاجل قلق أممي من تحويل مليشيا الحوثي موظفي الإغاثة المختطفين الى دروع بشرية الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي يعلنون موقفهم من تعيين بن بريك رئيسا للحكومة اليمنية خبراء غربيون ..إيران تسعى لتسليم الحوثيين أنظمة صاروخية ذات جودة أفضل ومعركة واشنطن ضد الحوثيين ستكون الأكثر تكلفة نتنياهو يتوعد الحوثيين برد قاس عقب استهدافهم مطار بن غوريون .. تفاصيل الحوثيون يتوعدون الإدارة الأميركية وإسرائيل ..والمشاط يقول امريكا تتجاهل تحذيرنا وعلى الصهاينة مغادرة فلسطين قبل ألا يتمكنوا من ذلك .. مارب تكرم 335 عاملاً وموظفاً وممثلا للمنظمات الفاعلة.. احتفاء بعيد العمال العالمي. صواريخ وذخائر مهربة وقنابل هجومية بكميات كبيرة تقع في يد حملة أمنية جنوب اليمن.. تفاصيل
استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي سلم فخامته دعوة من اخيه فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، لحضور مؤتمر القمة العربية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة اللتين تستضيفهما بغداد في 17 مايو الجاري.
وخلال اللقاء نقل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي الى فخامة الرئيس تحيات اخيه فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، و للشعب اليمني الامن والاستقرار، والسلام.
بدوره حمل فخامة الرئيس، نائب رئيس الوزراء العراقي، نقل تحياته الى القيادة العراقية، وتمنياته للعراق الشقيق وشعبه مزيد من التقدم والازدهار.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي تبذلها جمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة، وشعبا من اجل انجاح اعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، والقمة الاقتصادية الخامسة لما فيه مصلحة الأمة، وتعزيز دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.
وتطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع في البلدين الشقيقين، والعلاقات الثنائية العريقة، وسبل الدفع بها الى افاق أرحب، بالاضافة الى التطورات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل.