وفاة الداعية السعودي الشهير الشيخ سعد البريك بن بريك يؤدي اليمين الدستورية والعليمي يضع أمامه ثلاث أولويات عاجلة للمرحلة القادمة.. عاجل قلق أممي من تحويل مليشيا الحوثي موظفي الإغاثة المختطفين الى دروع بشرية الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي يعلنون موقفهم من تعيين بن بريك رئيسا للحكومة اليمنية خبراء غربيون ..إيران تسعى لتسليم الحوثيين أنظمة صاروخية ذات جودة أفضل ومعركة واشنطن ضد الحوثيين ستكون الأكثر تكلفة نتنياهو يتوعد الحوثيين برد قاس عقب استهدافهم مطار بن غوريون .. تفاصيل الحوثيون يتوعدون الإدارة الأميركية وإسرائيل ..والمشاط يقول امريكا تتجاهل تحذيرنا وعلى الصهاينة مغادرة فلسطين قبل ألا يتمكنوا من ذلك .. مارب تكرم 335 عاملاً وموظفاً وممثلا للمنظمات الفاعلة.. احتفاء بعيد العمال العالمي. صواريخ وذخائر مهربة وقنابل هجومية بكميات كبيرة تقع في يد حملة أمنية جنوب اليمن.. تفاصيل موقف بن مبارك من رئيس الحكومة الجديد وبماذا رهن نجاحه
انتقل إلى رحمة الله، اليوم، الداعية السعودي المعروف الدكتور سعد بن عبدالله البريك، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة، امتدت لعقود من العطاء في خدمة الدين والمجتمع. ومن المقرر أن تُؤدى الصلاة عليه غدًا الإثنين بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي بمدينة الرياض، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.
ويُعد الشيخ البريك من أبرز الأصوات الدعوية في السعودية ، حيث عمل في عدد من اللجان الشرعية والبحثية والتربوية، وامتدت خدمته إمامًا وخطيبًا لجامع الأمير خالد بن سعود – رحمه الله – في حي ظهرة البديعة لأكثر من 25 عامًا.
حصل الفقيد على درجة البكالوريوس في كلية الشريعة – قسم الاقتصاد – بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1403هـ، ثم عُيّن معيدًا بالقسم ذاته، قبل أن يواصل دراسته في المعهد العالي للقضاء، ويحصل على الماجستير في الفقه المقارن برسالة عن "التأمين التجاري في الإسلام"، ثم الدكتوراه بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى برسالة حملت عنوان "اختيارات الإمام الخطابي رحمه الله الفقهية".
رحم الله الشيخ سعد البريك، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان