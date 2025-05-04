وفاة الداعية السعودي الشهير الشيخ سعد البريك

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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انتقل إلى رحمة الله، اليوم، الداعية السعودي المعروف الدكتور سعد بن عبدالله البريك، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة، امتدت لعقود من العطاء في خدمة الدين والمجتمع. ومن المقرر أن تُؤدى الصلاة عليه غدًا الإثنين بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي بمدينة الرياض، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.

ويُعد الشيخ البريك من أبرز الأصوات الدعوية في السعودية ، حيث عمل في عدد من اللجان الشرعية والبحثية والتربوية، وامتدت خدمته إمامًا وخطيبًا لجامع الأمير خالد بن سعود – رحمه الله – في حي ظهرة البديعة لأكثر من 25 عامًا.

حصل الفقيد على درجة البكالوريوس في كلية الشريعة – قسم الاقتصاد – بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1403هـ، ثم عُيّن معيدًا بالقسم ذاته، قبل أن يواصل دراسته في المعهد العالي للقضاء، ويحصل على الماجستير في الفقه المقارن برسالة عن "التأمين التجاري في الإسلام"، ثم الدكتوراه بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى برسالة حملت عنوان "اختيارات الإمام الخطابي رحمه الله الفقهية".

رحم الله الشيخ سعد البريك، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان