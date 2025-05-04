بن بريك يؤدي اليمين الدستورية والعليمي يضع أمامه ثلاث أولويات عاجلة للمرحلة القادمة.. عاجل

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سالم صالح بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وعقب اداء اليمين الدستورية هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الوزراء بمناسبة نيله ثقة المجلس، كما أثني على جهود سلفه الدكتور احمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية، واقليمية بالغة التعقيد.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس الوزراء، امام الاولويات العاجلة التي ينبغي ان تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين.

وأعرب الرئيس عن ثقته برئيس الوزراء، واعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، وحشد كافة الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.

واكد العليمي اهمية العمل على ترسيخ المركز القانوني للدولة، وفاعلية مؤسساتها الوطنية، والقطاع الخاص في العمل من العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.

كما حث على تعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين، وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

وشدد الرئيس على اهمية الوفاء بالالتزامات الدولية، واستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الارهاب، والفساد بكافة اشكالهما، والعمل بمعايير الكفاءة، والنزاهة، ومبدأ التوافق، وقيم الشراكة في اداء مجلس الوزراء.

واكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن، والاستقرار والسلام، والتنمية.