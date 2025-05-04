نتنياهو يتوعد الحوثيين برد قاس عقب استهدافهم مطار بن غوريون .. تفاصيل

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرد على مليشيا الحوثي بعد تصعيدها العسكري ضد إسرائيل واستهدافها مؤخرا مطار بن غوريون.

وقال نتنياهو في كلمة له تعليقا على قصف الحوثيين مطار بن غوريون، "سنتحرك ضد الحوثيين كما فعلنا سابقا".

وأضاف: "العمل ضد الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة، وعملنا ضد الحوثيين في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضا ونحن ننسق مع الإدارة الأمريكية".

وأشار أن الحرب "يجب حسمها لصالحنا ضد حماس والحوثيين"، مضيفا: "سننفذ خطة حسم الحرب في غزة على مراحل وسنطلق سراح الأسرى بالضغط العسكري".

وأوضح أن إسرائيل وجهت ضربات قاتلة لحماس وحزب الله، وتمكنت من إسقاط نظام الأسد الذي كان حلقة الوصل بين حزب الله وإيران".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي، قصف مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن قوات جماعته استهدفت مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح

وذكر أن منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على مطار "بن غوريون".

ونتج عن القصف حسب سريع هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة.

وتابع: "سنواصل مواجهة العدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات".

وصباح الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط صاروخ قال إنه أُطلق من اليمن في مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط)، بعد فشل اعتراضه، ما خلف عدد من الإصابات.

وقال الجيش في بيان مقتضب على "إكس": "تم رصد سقوط صاروخ في منطقة مطار بن غوريون، والحادث قيد التحقيق".