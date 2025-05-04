الحوثيون يتوعدون الإدارة الأميركية وإسرائيل ..والمشاط يقول امريكا تتجاهل تحذيرنا وعلى الصهاينة مغادرة فلسطين قبل ألا يتمكنوا من ذلك .. عاجل

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توعد ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط اليوم الأحد، أنهم لن يوقفوا ضرباتهم على الأراضي المحتلة إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وأضاف المشاط خلال ترأسه اجتماعا عسكرياً :"سنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى في حال استمر العدوان الصهيوني على غزة".

وقال أنه "لا يزال بمقدور الصهاينة العودة إلى أوطانهم ومغادرة فلسطين قبل ألا يتمكنوا من ذلك".

ومضى المشاط منتشيا ومستعرضا خلال ترأسه اجتماعا مع قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية التابعة لقوات للحوثيين، إنه " لا تزال معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لهم، وليس بمقدورهم منع هذا الانكشاف وهذا ما نعرفه ونثق به".

وزعم المشاط أن "ضرب حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" بدقة عالية هذا الأسبوع وإسقاط "f18" من على متنها دليل واضح وشاهد على صحة ما نقول"،،، وهو تفاخر لا صحة له حيث عرضت وسائل إعلام دولية في تقارير لها من على حاملة الطائرات الأميركية ترومان وهي بكامل عدتها وعتادها .

وأضاف المشاط محذرا الإدارة الأميركية بقوله "حذرنا الأمريكي بطرق غير مباشرة من خطوات مزعجة لكنه لم يرعو ولأنه لا يأبه بحياة الصهاينة تجاهل تحذيرنا متوهما بأن منظوماته ستمنع خطواتنا".