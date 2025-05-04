مارب تكرم 335 عاملاً وموظفاً وممثلا للمنظمات الفاعلة.. احتفاء بعيد العمال العالمي.

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

عدد القراءات 150

كرّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، اليوم، 335 من العمال المُبرَزين والموظفين المتميزين في القطاعين العام والخاص، وممثلي المنظمات الفاعلة في المحافظة، في حفل أُقيم احتفاءً بعيد العمال العالمي.

وهنّأ وكيل المحافظة عبدالله الباكري في كلمته خلال هذا الحفل التكريمي، العمال والموظفين المُكرّمين في عيدهم العالمي، الذي يحتفل العالم به كمحطة سنوية للتذكير بحقوق العمال وتعزيز ثقافة العمل، وذلك تقديراً لجهودهم العظيمة، وعطائهم المتواصل في خدمة المجتمع، وعرفاناً بدورهم المهم في معركة البناء والتنمية وإعادة الإعمار في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

مشدّداً على ضرورة تظافر كافة الجهود من أجل توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، محفّزة للقوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية في المحافظة، باعتبارهم حجر الزاوية لدعم مسارات التنمية والإنتاج وتعزيز الاقتصاد المحلي، للتغلّب على التحديات الاقتصادية وظروف الحرب المُعقّدة.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، عبدالحكيم القيسي، إن الاحتفال بعيد العمال هو التزام بحقوق هذه الشريحة المهمة التي تعمل بصمت لتطوير البنية التحتية، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتُعدّ العمود الفقري للعملية التنموية الشاملة المنشودة في المحافظة.

واستعرض جهود مكتب الشؤون الاجتماعية الرامية لتوفير بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تُسهم في جذب الاستثمارات وخلق العديد من فرص العمل في المحافظة، من خلال إعداد دليل إرشادي لأرباب العمل يُوضح حقوق العمال وواجباتهم، ويحلّ جميع النزاعات العمالية، وإدخال الأتمتة في عمل المكتب بهدف تبسيط إجراءاته وتسهيل الحصول على خدماته.

داعياً أرباب العمل إلى الالتزام بتحسين ظروف العمال واحترام حقوقهم وفق ما نصّت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على ضرورة إشراك المرأة، ودعم الشباب وتأهيلهم وتدريبهم بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.