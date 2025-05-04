صواريخ وذخائر مهربة وقنابل هجومية بكميات كبيرة تقع في يد حملة أمنية جنوب اليمن.. تفاصيل موقف بن مبارك من رئيس الحكومة الجديد وبماذا رهن نجاحه نائب وزير التربية يدشن اختبارات الثانوية العامة بمحافظة مأرب تحذير سعودي رسمي من إيواء حاملي تأشيرة زيارة بأنواعها داخل مكة مسئول يمني يكشف عن تحركات واتصالات مع واشنطن وماذا طلبت الحكومة لشن هجوم بري محتمل الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون وإسرائيل تقول أنها سترد بقوة آبل تكشف رسميًا عن مدى تأثرها برسوم ترامب الجمركية خطوة ثورية.. مايكروسوفت تعلن عن خطورة جبارة وطال انتظارها بشأن كلمات المرور افتراضيًا من الحسابات الجديدة اشتعال الحرب بين الهند و باكستان ولكن من نوع اخر… وباكستان تحظر السفن الهندية اتفاق السويداء في سوريا : خارطة طريق من 5 بنود تنقذ الجنوب السوري
ضبطت حملة أمنية مشتركة صواريخ وذخائر مهربة،على متن قارب قرب باب المندب، جنوب اليمن.
وفي التفاصيل، تمكنت قوات الحملة الأمنية المشتركة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، في مديرية المضاربة ورأس العارة، بمحافظة لحج، من ضبط قارب محمل صواريخ وذخائر مهربة في سواحل رأس العارة، بالقرب من باب المندب.
وضبطت الدورية البحرية التابعة للحملة الأمنية المشتركة قارب التهريب على بُعد 12 ميلًا من ساحل رأس العارة، بالقرب من باب المندب، بعد عملية رصد وملاحقة، ويحمل القارب صواريخ نوع (لو) مضادة للدروع وذخائر (BMB) وقنابل هجومية بكميات كبيرة.
وأشاد اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي، قائد قوات العمالقة الجنوبية، بالإنجازات المستمرة، التي تحققها قوات الحملة الأمنية والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب وتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة لحج.
وحث المحرمي قوات الحملة المشتركة والأجهزة الأمنية على بذل مزيد من الجهود في مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والممنوعات، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع التهريب، ومنع وصول الأسلحة والذخائر للمليشيا الحوثية الإرهابية.
هذا، وكانت قوات الحملة الأمنية المشتركة قد ضبطت يوم الاثنين الماضي، الموافق: 2025/4/28م، شحنة ذخائر مهربة، كانت متجهة للحوثيين في إحدى النقاط الأمنية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.