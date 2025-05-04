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موقف بن مبارك من رئيس الحكومة الجديد وبماذا رهن نجاحه

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة المستقيل أن خلفه سالم بن بريك رئيس الحكومة الحالي سيحقق انجازات هامة لو أتيحت له الإمكانيات والصلاحيات الدستورية.

وكتب على حسابه في إكس: ''أنا على ثقة بانه لو اتيحت له الامكانيات والاصلاحيات الدستورية ستتحقق على يديه إنجازات هامة لصالح الوطن والمواطن والمشروع الوطني في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي''. 

وكان بن مبارك قال في استقالة انه لم يمكن من عمله وصلاحياته الدستورية.

ودعا بن مبارك الجميع للالتفاف حول بن بريك والعمل معه لإنقاذ البلد، ووصفه بأنه من خيرة رجال الدولة كفاءة ونزاهة و وطنية.

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