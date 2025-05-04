نائب وزير التربية يدشن اختبارات الثانوية العامة بمحافظة مأرب

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عبدالله العطار - خاص

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دشّن نائب وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور علي العباب، اليوم، ومعه وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2024 - 2025 في محافظة مأرب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور العباب حرص وزارة التربية والتعليم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح سير عملية الامتحانات، مشيداً بالترتيبات المتخذة والجهود المبذولة من قبل اللجنة الفرعية للاختبارات في مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب.

كما دعا العباب إلى تكاتف الجهود لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، تؤمن لهم ظروفاً ملائمة لأداء امتحاناتهم.

وفيما يتعلق بسير الاختبارات في يومها الأول، تفقد الدكتور العباب والوكيل الفاطمي سير العملية الامتحانية في مركزيّ مدرسة الميثاق ومدرسة الشهيد بمدينة مأرب.

وأكد العباب أن اللجنة العليا للاختبارات قد وجهت المطبعة السرية بإعداد أسئلة تتناسب مع الظروف الاستثنائية لهذا العام، والذي شهد تحديات وصعوبات في مختلف محافظات الجمهورية.

كما طمأن الدكتور العباب الطلاب والطالبات بأن اللجنة ستراعي تلك الظروف أثناء عملية التصحيح.

من جانبه، أشاد الوكيل الفاطمي بالترتيبات والجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وفرع اللجنة العليا للاختبارات في محافظة مأرب لتوفير بيئة مريحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، على الرغم من التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وحث الوكيل الفاطمي الطلاب على الاجتهاد والمثابرة لتحقيق النجاح ورفع طموحاتهم في فترة الاختبارات.

بدورهم، أوضح رئيس وأعضااء اللجنة الفرعية للاختبارات في محافظة ، أن عدد المتقدمين للاختبارات هذا العام بلغ 6001 طالب وطالبة ، موزعين على 28 مركزاً اختبارات للقسم العلمي، بالإضافة إلى مركز واحد للقسم الأدبي.

وأكدوا أن جميع الظروف قد تم تهيئتها لضمان سير الاختبارات بنجاح، متمنين للطلاب التوفيق والنجاح.

وقد رافقهم خلال التدشين فريق وزارة التربية والتعليم برئاسة فضل علي سعيد، ومديرو إدارات التربية بالمديريات.