آخر الاخبار

موقف بن مبارك من رئيس الحكومة الجديد وبماذا رهن نجاحه نائب وزير التربية يدشن اختبارات الثانوية العامة بمحافظة مأرب تحذير سعودي رسمي من إيواء حاملي تأشيرة زيارة بأنواعها داخل مكة مسئول يمني يكشف عن تحركات واتصالات مع واشنطن وماذا طلبت الحكومة لشن هجوم بري محتمل الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون وإسرائيل تقول أنها سترد بقوة آبل تكشف رسميًا عن مدى تأثرها برسوم ترامب الجمركية خطوة ثورية.. مايكروسوفت تعلن عن خطورة جبارة وطال انتظارها بشأن كلمات المرور افتراضيًا من الحسابات الجديدة اشتعال الحرب بين الهند و باكستان ولكن من نوع اخر… وباكستان تحظر السفن الهندية اتفاق السويداء في سوريا : خارطة طريق من 5 بنود تنقذ الجنوب السوري إسرائيل تدخل المشهد السوري بقوة... وتُحوّل السويداء إلى ساحة إنزال وعمليات سرّية باسم حماية الدروز!

تحذير سعودي رسمي من إيواء حاملي تأشيرة زيارة بأنواعها داخل مكة

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 207

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من أول شهر ذي القعدة حتى نهاية 14 ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

وأهابت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

إقراء أيضاً
اتفاق السويداء في سوريا : خارطة طريق من 5 بنود تنقذ الجنوب السوري
إسرائيل تدخل المشهد السوري بقوة... وتُحوّل السويداء إلى ساحة إنزال وعمليات سرّية
في واحدة من أضخم عمليات الانسحاب المنظم .. أمريكا تحرك نحو 1000 شاحنة لنقل المع
الجيش السوداني يستعيد مناطق بالنيل الأبيض لتأمين إبعاد الدعم السريع عن الخرطوم
قتيل و4 جرحى في غارات إسرائيلية على أنحاء سوريا
صفقة صواريخ بـ3.5 مليار دولار: البنتاغون يكشف تفاصيل تسليح سعودي مرتقب يُعيد رسم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول