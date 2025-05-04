تحذير سعودي رسمي من إيواء حاملي تأشيرة زيارة بأنواعها داخل مكة

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من أول شهر ذي القعدة حتى نهاية 14 ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

وأهابت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.