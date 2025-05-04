مسئول يمني يكشف عن تحركات واتصالات مع واشنطن وماذا طلبت الحكومة لشن هجوم بري محتمل

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى نائب وزير الخارجية اليمني، السفير مصطفى نعمان، بمسؤولين في البيت الأبيض، بينهم رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي إيريك تريجر، لبحث التعاون في مواجهة التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي. وفق بيان نشره موقع الخارجية اليمنية على منصة إكس.

اللقاء تناول سبل إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم، إلى جانب الدعم الإنساني والتعاون الاقتصادي والأمني مع الحكومة اليمنية.

وأكد الجانب الأمريكي التزامه بمواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية وتعزيز التنسيق المشترك.

الى ذلك أكد نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، في مقابلة مع شبكة PBS News، أن الحكومة اليمنية طالبت الولايات المتحدة بتقديم دعم لوجستي مباشر وتمويل للجيش اليمني، إلا أن هذه المطالب لم تجد استجابة حتى الآن.

وأوضح نعمان أن الجيش اليمني يعاني من نقص حاد في القدرات الجوية، إذ "لا يمتلك سلاحاً جوياً ولا مروحيات ولا مقاتلات"، مما يحدّ من قدرته على حسم المعركة عسكرياً.

وشدد نائب الوزير على ضرورة شن هجوم بري منسق، قائلاً إن ذلك "يتطلب جيشاً منظماً ومنضبطاً"، في إشارة إلى الحاجة لإصلاحات وتأهيل شامل للقوات الحكومية.

وأضاف أن الحكومة تسعى حالياً إلى تشكيل غرفة عمليات موحدة وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الفصائل، في محاولة لتحسين الأداء العسكري وتوحيد القرار في الجبهات.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه اليمن تصعيداً عسكرياً متواصلاً وتعثراً في المسار السياسي، وسط دعوات دولية لإيجاد حل شامل ومستدام.