الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون وإسرائيل تقول أنها سترد بقوة

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أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين اليوم الأحد استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي.. وقال انه أصاب هدفه بنجاح.
وحذر الناطق يحيى سريع، شركات الطيران العالمية من التوجه إلى المطار لأنه غير آمن.
واقر جيش الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم بسقوط صاروخ أُطلق من اليمن في مطار بن غوريون رغم محاولات اعتراضه.
واعلن سقوط عدة إصابات قرب مبنى الركاب 3 مع توقف حركة الطيران والهبوط في المطار لأكثر من ساعة.
واعلنت شركات أجنبية تعليق رحلاتها الى تل أبيب.
الى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها، ان إسرائيل سترد بقوة على استهداف مطار بن غوريون.
وقال مسؤول إسرائيلي: ''بعد الاستهداف الذي طال مطار بن غوريون لا نعتبر أنفسنا مقيدين بأي قيد''.
في سياق متصل قالت صحفية معاريف العبرية إن نتنياهو سيبحث خلال المشاورات الأمنية في الساعات القادمة تحديث سياسة الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من اليمن.