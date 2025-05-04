آبل تكشف رسميًا عن مدى تأثرها برسوم ترامب الجمركية

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إن الشركة تتوقع دفع نحو 900 مليون دولار كرسوم جمركية في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الذي يمتد من أبريل حتى نهاية يونيو، وذلك بحسب تقديراتها الأولية التي تفترض ثبات السياسات الجمركية الحالية وعدم فرض أي رسوم جديدة.

وجاء هذا التصريح خلال إعلان النتائج المالية الخاصة بنتائج الربع المنتهي في مارس، إذ أشار كوك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب في أعمال آبل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام كان محدودًا، نظرًا إلى أن معظم الضرائب الجديدة على الواردات لم تكن مُطبّقة بعد.

وأضاف كوك أن الشركة تمكنت من تحسين سلسلة التوريد وإدارة المخزون قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. ورغم ذلك، أوضح كوك أن آبل غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم تقدير دقيق لتأثير الرسوم الجمركية خلال الربع الثاني، في ظل الغموض المحيط بإمكانية اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات إضافية في هذا الشأن.

وقال: “لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث لاحقًا، ولا أريد الخوض في توقعات بشأن مستقبل الرسوم”.

وأثارت تقديرات آبل التي تضع كلفة الرسوم عند حدود 900 مليون دولار ارتياح المستثمرين، خاصةً أن هذا الرقم يُعد ضئيلًا نسبيًا مقارنةً بقيمة الشركة السوقية التي تتجاوز 3 تريليونات دولار.

وفي تطور لافت، ذكرت آبل أنها تصنّع حاليًا نصف أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأمريكية في الهند بدلًا من الصين، ومن شأن ذلك تقليص تكلفة الرسوم الجمركية. كما أكدت أنها تخطط لتجميع معظم منتجاتها الأخرى الموجهة للسوق الأمريكية في فيتنام.

وكانت الشركة قد أعلنت إيرادات ربعية قدرها 95.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي