اشتعال الحرب بين الهند و باكستان ولكن من نوع اخر… وباكستان تحظر السفن الهندية

الأحد 04 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية فرض حظر فوري على دخول السفن التي ترفع العلم الهندي إلى الموانئ الباكستانية، وأصدرت إشعارًا رسميًا بهذا الشأن.

كما أعلنت الوزارة أنه لن يُسمح لأي سفينة ترفع العلم الباكستاني بالرسو في الموانئ الهندية أيضًا، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

وكانت باكستان قد طلبت، أول أمس الجمعة، من حلفائها الخليجيين المساعدة في تهدئة التوترات مع الهند، وذلك عقب الهجوم المميت الذي وقع في 23 أبريل/نيسان على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، غالبيتهم من الهندوس.

وقد حمّلت الهند باكستان مسؤولية الهجوم، وهو ما نفته الأخيرة بشدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وردًا على ذلك، حظرت نيودلهي استيراد جميع السلع من باكستان أو المنقولة عبرها، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها، كما أعلنت الهند تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة كشمير المتنازع عليها منقسمة بين الهند وباكستان، وتطالب كلتاهما بالسيادة الكاملة عليها، وقد خاضتا حربين في عامي 1948 و1965 بسبب النزاع على هذه المنطقة