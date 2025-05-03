السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء الجديد سالم صالح بن بريك

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النشأة والمسيرة المهنية
- سالم بن بريك من مواليد عام عام 1964 بمدينة المكلا محافظة حضرموت شرق اليمن
- تلقى تعليمه الأساسي والجامعي في المكلا.
- بدأ مسيرته المهنية في المجال الجمركي وتقلد عدة مناصب منها:
• نائب مدير عام جمارك ميناء المكلا.
• مدير عام جمارك منفذ الطوال الحدودي بمديرية حَرَض.
• مدير عام جمارك ميناء الحُديدة.
• مدير عام للمنطقة الحرة بمحافظة عدن.
- تعيّن في عام 2014، رئيسا لمصلحة الجمارك، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2018، عندما تم تعيينه نائبا لوزير المالية.
• المناصب الوزارية