السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء الجديد سالم صالح بن بريك

السبت 03 مايو 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس -خاص

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النشأة والمسيرة المهنية

- سالم بن بريك من مواليد عام عام 1964 بمدينة المكلا محافظة حضرموت شرق اليمن

- تلقى تعليمه الأساسي والجامعي في المكلا.

- بدأ مسيرته المهنية في المجال الجمركي وتقلد عدة مناصب منها:

• نائب مدير عام جمارك ميناء المكلا.

• مدير عام جمارك منفذ الطوال الحدودي بمديرية حَرَض.

• مدير عام جمارك ميناء الحُديدة.

• مدير عام للمنطقة الحرة بمحافظة عدن.

- تعيّن في عام 2014، رئيسا لمصلحة الجمارك، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2018، عندما تم تعيينه نائبا لوزير المالية.

• المناصب الوزارية