عاجل صدور قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين رئيس لمجلس الوزراء

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صدر اليوم السبت قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م، بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.. فيما يلي نص القرار:
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (٣) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011 م.
- وعلى اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019م.
- وعلى اعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 ابريل 2022م.
وبناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) بتاريخ 1 مايو 2025م.
ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قرر:
مادة (1): يعين الاخ/ سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء.
مادة (2): استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي
بتاريخ ٥ ذو القعدة / 1446 هـ الموافق 3 / مايو / 2025 م
د. رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي