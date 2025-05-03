تكتل الأحزاب والمكونات السياسية يلتقي سفير مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن.

السبت 03 مايو 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص

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عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، برئاسة رئيس التكتل رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، لقاءً مع السفير سرحان المنيخر، سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين اليمن ودول الخليج.

وفي مستهل اللقاء، عبّر أعضاء المجلس الأعلى للتكتل عن تقديرهم العميق للدور الأخوي والريادي الذي تضطلع به دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، في دعم الشرعية اليمنية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركته المصيرية لاستعادة دولته ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والبحث في سبل إيجاد مخارج واقعية تسهم في تحسين المستوى الإغاثي والمعيشي للمواطن اليمني، والتخفيف من معاناته المتفاقمة جراء استمرار الحرب والانقلاب.

وأكد قادة التكتل الوطني على أهمية استثمار الروابط التاريخية والجغرافية والدينية التي تجمع اليمن بدول الخليج، داعين إلى تعزيز الشراكة في ملفات الإغاثة والتنمية، وإعادة الإعمار، ودعم جهود السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث.

من جهته، جدّد السفير سرحان المنيخر تأكيده على ثبات موقف مجلس التعاون الخليجي الداعم لليمن، ولمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، ولكل الكيانات الوطنية المساندة له، مشددًا على دعم المجلس الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل، يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع اليمن.

وأشار السفير إلى حرص مجلس التعاون على مواصلة التنسيق والتشاور مع القوى الوطنية اليمنية، والعمل المشترك من أجل إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم في بناء دولة آمنة مستقرة، تنعم بالسلام والعدالة.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المتواصلة بين تكتل الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز العمل الوطني المشترك، وتوحيد الصف الجمهوري في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.