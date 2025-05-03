مأرب.. وقفة احتجاجية وجدارية تضامنية عملاقة مع الصحفيين المختطفين وقفة إعلامية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين والمخفيين قسرا استشهاد نجل العميد عبده فرحان سالم مستشار محور تعز العسكري عاجل.. مرشح رئاسة الوزارة الجديد يرفض التعيين الا بتنفيذ شروطه.. بن بريك يضع ثلاثة شروط لتوليه رئاسة الحكومة في واحدة من أضخم عمليات الانسحاب المنظم .. أمريكا تحرك نحو 1000 شاحنة لنقل المعدات والآليات العسكرية الثقيلة للإنسحاب من سوريا لماذا اقال نادي الهلال السعودي مدربه جيسوس.. ومن هو البديل المؤقت؟ في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تقرير مفصل يرصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين اليمنيين خلال 10 أعوام الإرياني يزور ميدي ويعقد اجتماعًا بالقيادات العسكرية.. رسائل ومؤشرات وزير الداخلية من مارب يطالب قوات الأمن الخاصة برفع اليقظة الأمنية والجاهزية .. بن مبارك يستقيل من رئاسة الحكومة اليمنية ويشكو عدم تمكينه من عمله.. مأرب برس ينشر نص الإستقالة
جددت منظمات صحفية وحقوقية ووسائل إعلام دعوتها إلى احترام حرية التعبير في اليمن، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين. وأعربت عن قلقها من استمرار حملات القمع والتنكيل التي طالت الصحفيين والإعلاميين، بما في ذلك القتل، الإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة.
جاء ذلك في بيان الوقفة التضامنية التي نظمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" بمشاركة صحفيين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين أمام أكبر جدارية تضامنية في البلاد طالبت بإطلاق سراح الصحفيين الأربعة المختطفين والمخفيين قسرًا وهم: نبيل السداوي، ووحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المياحي.
وأشار البيان إلى الانتهاكات والجرائم التي سجلتها نقابة الصحفيين اليمنيين خلال عام 2024، والتي تجاوزت 100 انتهاك بحق الصحافة، في حين وثقت منظمة "صدى" منذ عام 2015 مقتل 65 صحفيًا.
البيان المشترك حمّل جماعة الحوثي والحكومة الشرعية مسؤولية تدهور الوضع، داعيًا إلى وقف الملاحقات والإفراج الفوري عن المختطفين، وتوفير بيئة آمنة للصحافة. كما طالب المنظمات الدولية بممارسة ضغوط حقيقية لحماية حرية الإعلام في اليمن، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكد الموقعون أن استمرار قمع الصحفيين يُعد تهديدًا مباشرًا للحق في الحصول على المعلومات، ويقوّض فرص تحقيق العدالة والشفافية في البلاد.