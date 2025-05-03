مأرب.. وقفة احتجاجية وجدارية تضامنية عملاقة مع الصحفيين المختطفين

السبت 03 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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جددت منظمات صحفية وحقوقية ووسائل إعلام دعوتها إلى احترام حرية التعبير في اليمن، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين. وأعربت عن قلقها من استمرار حملات القمع والتنكيل التي طالت الصحفيين والإعلاميين، بما في ذلك القتل، الإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة.

جاء ذلك في بيان الوقفة التضامنية التي نظمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" بمشاركة صحفيين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين أمام أكبر جدارية تضامنية في البلاد طالبت بإطلاق سراح الصحفيين الأربعة المختطفين والمخفيين قسرًا وهم: نبيل السداوي، ووحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المياحي.

وأشار البيان إلى الانتهاكات والجرائم التي سجلتها نقابة الصحفيين اليمنيين خلال عام 2024، والتي تجاوزت 100 انتهاك بحق الصحافة، في حين وثقت منظمة "صدى" منذ عام 2015 مقتل 65 صحفيًا.

البيان المشترك حمّل جماعة الحوثي والحكومة الشرعية مسؤولية تدهور الوضع، داعيًا إلى وقف الملاحقات والإفراج الفوري عن المختطفين، وتوفير بيئة آمنة للصحافة. كما طالب المنظمات الدولية بممارسة ضغوط حقيقية لحماية حرية الإعلام في اليمن، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأكد الموقعون أن استمرار قمع الصحفيين يُعد تهديدًا مباشرًا للحق في الحصول على المعلومات، ويقوّض فرص تحقيق العدالة والشفافية في البلاد.