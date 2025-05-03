مأرب.. وقفة احتجاجية وجدارية تضامنية عملاقة مع الصحفيين المختطفين وقفة إعلامية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين والمخفيين قسرا استشهاد نجل العميد عبده فرحان سالم مستشار محور تعز العسكري عاجل.. مرشح رئاسة الوزارة الجديد يرفض التعيين الا بتنفيذ شروطه.. بن بريك يضع ثلاثة شروط لتوليه رئاسة الحكومة في واحدة من أضخم عمليات الانسحاب المنظم .. أمريكا تحرك نحو 1000 شاحنة لنقل المعدات والآليات العسكرية الثقيلة للإنسحاب من سوريا لماذا اقال نادي الهلال السعودي مدربه جيسوس.. ومن هو البديل المؤقت؟ في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تقرير مفصل يرصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين اليمنيين خلال 10 أعوام الإرياني يزور ميدي ويعقد اجتماعًا بالقيادات العسكرية.. رسائل ومؤشرات وزير الداخلية من مارب يطالب قوات الأمن الخاصة برفع اليقظة الأمنية والجاهزية .. بن مبارك يستقيل من رئاسة الحكومة اليمنية ويشكو عدم تمكينه من عمله.. مأرب برس ينشر نص الإستقالة
استشهد صباح اليوم السبت نجل مستشار محور تعز العسكري العميد عبده فرحان سالم.
وقالت مصادر محلية أن الشاب (عمر) قتل بقذيفة حوثية سقطت في وقت مبكر من صباح اليوم، في جبهة المطار القديم في الجبهة الغربية لمدينة تعز.
وجرى تشييع عمر فرحان ظهر اليوم إلى مقبرة الشهداء بعد الصلاة عليه في جامع السعيد.