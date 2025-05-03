استشهاد نجل العميد عبده فرحان سالم مستشار محور تعز العسكري

السبت 03 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تعز

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استشهد صباح اليوم السبت نجل مستشار محور تعز العسكري العميد عبده فرحان سالم.

وقالت مصادر محلية أن الشاب (عمر) قتل بقذيفة حوثية سقطت في وقت مبكر من صباح اليوم، في جبهة المطار القديم في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وجرى تشييع عمر فرحان ظهر اليوم إلى مقبرة الشهداء بعد الصلاة عليه في جامع السعيد.