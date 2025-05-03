عاجل.. مرشح رئاسة الوزارة الجديد يرفض التعيين الا بتنفيذ شروطه.. بن بريك يضع ثلاثة شروط لتوليه رئاسة الحكومة

السبت 03 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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رفض المرشح الجديد لرئاسة الحكومة خلفا لبن مبارك القبول بالمنصب الا في حال تم تنفيذ مطالبه التي تمثلت في ثلاثة شروط، ورصد محرر مارب برس ان مراسل وكالة رويترز في اليمن الزميل محمد الغباري قال على منصة اكس قبل قليل:ان وزير المالية سالم بن بريك، والمرشح لرئاسة الحكومة وضع ثلاثة شروط للقبول بالمنصب من بينها الحصول على دعم مالي للموازنة العامة من السعودية .

ووسط تأكيدات بتوافق مجلس القيادة الرئاسي على تعين بن بريك رئيسا للوزراء خلفا لاحمد عوض بن مبارك فان مقربون من الوزير ذكروا انه ربط قبوله المنصب بالحصول على دعم مالي من السعودية ، وضبط تحصيل الإيرادات، و اصلاح السياسة النقدية بما يحد من استمرار تدهور العملة المحلية.

الى ذلك قالت مصادر قانونية ان تقديم بن مبارك استقالته لمجلس القيادة الرئاسي يعد استقاله لكل الحكومة ، وهو ما يدخل المجلس الرئاسي في صراع قانوني جديد لمنح الحكومة صلاحياتها الدستورية الا عبر تصويت من مجلس النواب اليمني.