وزير الداخلية من مارب يطالب قوات الأمن الخاصة برفع اليقظة الأمنية والجاهزية .. عاجل

السبت 03 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان برفقة مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي حُميد، اليوم، جاهزية فرع قوات الأمن الخاصة، في إطار زياراته الميدانية لتفقد مستوى الأداء الأمني في المحافظة.

وخلال زيارته ألقى اللواء حيدان كلمة أمام منتسبي قوات الأمن الخاصة، عبّر فيها عن فخره واعتزازه بالمستوى العالي من الجاهزية والانضباط الذي لمسه خلال الزيارة، مؤكدًا أن هذه الوحدة الأمنية شكلت صمام أمان لمحافظة مأرب وساهمت في كسر غطرسة المليشيات الحوثية لافتا ً انه بفضل التضحيات تحقق الأمن والأمان في هذه المحافظة الصامدة والقوية.

وشدد وزير الداخلية على رفع اليقظة الأمنية، وبذل مزيد من الجهد، لتحقيق إنجازات أكبر في المرحلة القادمة.

كما استمع الوزير حيدان من قائد قوات الأمن الخاصة مأرب العميد / عبدالله الصبري إلى شرح موجز لمستوى الجاهزية وخطط الانتشار الأمنية .

وفي سياق متصل، قام وزير الداخلية بزيارة تفقدية إلى فرع مصلحة التأهيل والإصلاح بالمحافظة، حيث اطلع على سير الأعمال الإنشائية الجارية لتوسعة واضافة مرافق للمصلحة بدعم من السلطة المحلية.

وأكد اللواء حيدان خلال الزيارة على أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة التأهيل والإصلاح، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تحسين اوضاع النزلاء خلال فترة محكوميتهم.

كما استمع إلى شرح مفصل من مدير فرع المصلحة العقيد حسين الدباء، حول أوضاع النزلاء وبرامج التأهيل والتدريب المعتمدة لإعادة إدماجهم في المجتمع، بما يسهم في إصلاح سلوكهم وتمكينهم من ممارسة حياة طبيعية بعد الإفراج.