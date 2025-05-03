وزير الداخلية من مارب يطالب قوات الأمن الخاصة برفع اليقظة الأمنية والجاهزية .. عاجل عاجل: بن مبارك يستقيل من رئاسة الحكومة اليمنية ويشكو عدم تمكينه من عمله.. مأرب برس ينشر نص الإستقالة فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية بعدن و10 شروط للراغبين في التقدم وزارة المالية تكشف حقيقة فرض رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج بدون أدوية - علاجات منزلية للتخلص من عسر التبول عند النساء الجيش السوداني يستعيد مناطق بالنيل الأبيض لتأمين إبعاد الدعم السريع عن الخرطوم قتيل و4 جرحى في غارات إسرائيلية على أنحاء سوريا غارات أميركية جديدة تهز صنعاء وصاروخ حوثي نحو إسرائيل صفقة صواريخ بـ3.5 مليار دولار: البنتاغون يكشف تفاصيل تسليح سعودي مرتقب يُعيد رسم ميزان القوة في الخليج انسحاب أمريكي مفاجئ من سوريا: مئات الشاحنات تعبر إلى العراق وسط تكتم وتوتر إقليمي
اعلن رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم السبت، استقالته من منصبه.
ويبدو أن بن مبارك استبق قرار اقالته الذي كان متوقعًا الإعلان عنه خلال ساعات؛ اثر خلافات غير معلنة مع الرئيس العليمي، حيث تواترت الأنباء ان قرار الإقالة، كان قد اتخذ، بالتزامن مع استدعائه، يوم الخميس من عدن الى الرياض.
وكتب بن مبارك قبل قليل منشورا عىلى حسابه في منصة إكس -رصده محرر مأرب برس- قائلا: ''انتهيت قبل قليل من اللقاء بفخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي ،وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني و أدعوا الجميع لدعمه و الالتفاف حوله للقيام ".
وفي بيان، ذكر بن مبارك أنه واجه ''الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".
وارفق بن مبارك. نص رسالة الاستقالة: