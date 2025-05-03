عاجل: بن مبارك يستقيل من رئاسة الحكومة اليمنية ويشكو عدم تمكينه من عمله.. مأرب برس ينشر نص الإستقالة

السبت 03 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم السبت، استقالته من منصبه.

ويبدو أن بن مبارك استبق قرار اقالته الذي كان متوقعًا الإعلان عنه خلال ساعات؛ اثر خلافات غير معلنة مع الرئيس العليمي، حيث تواترت الأنباء ان قرار الإقالة، كان قد اتخذ، بالتزامن مع استدعائه، يوم الخميس من عدن الى الرياض.

وكتب بن مبارك قبل قليل منشورا عىلى حسابه في منصة إكس -رصده محرر مأرب برس- قائلا: ''انتهيت قبل قليل من اللقاء بفخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي ،وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني و أدعوا الجميع لدعمه و الالتفاف حوله للقيام ".

وفي بيان، ذكر بن مبارك أنه واجه ''الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

وارفق بن مبارك. نص رسالة الاستقالة: