فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية بعدن و10 شروط للراغبين في التقدم

السبت 03 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية -صلاح الدين في العاصمة المؤقتة عدن الدفعة 53 لخريجي الثانوية العامة خلال الفترة (3-14) مايو الجاري.

وسيفتح رابط التسجيل التالي ( انقر هنا ) المقدم من هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع لتعبئة استمارة التسجيل بعد غدٍ السبت للراغبين في الالتحاق بالدفعة 53 حربية من حاملي شهادة الثانوية العامة من العسكريين والمدنيين.

ويجب أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

١-أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي 70% والقسم الأدبي 75%.

٢- أن يكون يمني الجنسية ومن أبوين يمنيين.

٣- أن يكون لديه الرغبة الكاملة للخدمة في القوات المسلحة.

٤- أن يلتزم بالنظام واللوائح الداخلية للكلية الحربية.

٥- ألا ينتمي إلى أي حزب أو تنظيم سياسي.

٦- ألا يزيد عمر المتقدم عن (22) عاماً.

٧- أن يكون سليما من الأمراض والعاهات المعيقة للتدريبات العسكرية.

٨- أن يجتاز اختبارات القبول والاختبارات التحريرية واللياقة البدنية والفحوصات الطبية بنجاح.

٩- ألا يقل طول المتقدم عن 170سم.

١٠- أن يكون مواطناً صالحاً ولم يحكم عليه بالسجن بسبب جناية مخلة بالآداب العامة.