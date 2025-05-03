بدون أدوية - علاجات منزلية للتخلص من عسر التبول عند النساء

السبت 03 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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عسر التبول هى حالة تُسبب ألمًا وعدم راحة عند التبول، عادةً ما يكون نتيجة عدوى اوالتهابات، وتعد من أكثر الحالات الصحية شيوعًا بين النساء، لذا يتسائل البعض منهن على العلاجات المنزلية التي يمكن تساهم في تخفيف الألم.

يستعرض "الكونسلتو" في هذه السطور بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساهم في علاج هذه الحالة الصحية، وذلك وفقًا لما ذكره the health site

أظهرت الدراسات أنه بالرغم من حاجة هذه الحالة الصحية إلى زيارة الطبيب، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية، التي يمكن أن تساهم في تخفيف الألم والتخلص من هذه المشكلة، ومن بينها:

شرب الكثير من الماءعند شرب كمية كبيرة من الماء، يتمكن الجسم من التخلص من السموم، مما يقلل من ألم التبول، لذلك من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم، وتناول ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

تناول الزبادييحدث عسر التبول أحيانًا نتيجة عدوى بكتيرية وفطرية، ويحتوي الزبادي وبعض الأطعمة الأخرى مثل الملفوف على نسبة عالية من البروبيوتيك، التي لها دورًا فعال في التخلص من هذه العدوى، كما أنها تساعد على تجنب الآثار الجانبية للأدوية، مثل المضادات الحيوية، التي قد يصفها الطبيب لعلاج التهاب المسالك البولية، أو الأمراض المنقولة جنسيًا، أو عدوى الخميرة.

استخدام زيت القرنفلهذا علاج منزلي معروف للطفيليات المعوية والفطريات، كما أنه يعزز من صحة الجهاز المناعي، ويحتوي هذا الزيت على مركب الأوجينول، الذي يتميز بخصائص مذهلة مضادة للالتهابات والميكروبات، يمكن أن يساعدك بفعالية في التخلص من العدوى الفطرية والبكتيرية.

أطعمة غنية بفيتامين Cتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الخضروات والفواكه والتي من بينها الأناناس والبروكلي والمانجو والحمضيات، يمكن أن تعزز صحة المناعة، وتساعد الجسم على مقاومة.

الهيل يُساعد الهيل لأو ما يسمى بـ "الحبهان" على الهضم ويُحسّن الدورة الدموية، وهو مُدِرٌّ طبيعيٌّ للبول، ويُخلّص الجسم من السموم والماء المُحتَجَز، كما يُمكن للهيل أن يقضي على العديد من البكتيريا، مثل العقدية الطافرة، والمكورات العنقودية الذهبية، وللحصول على نتائج فعالة يمكن خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل في كوب من الحليب الدافء وتناوله قبل النوم