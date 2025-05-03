الجيش السوداني يستعيد مناطق بالنيل الأبيض لتأمين إبعاد الدعم السريع عن الخرطوم

السبت 03 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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استعاد الجيش السوداني، وقوات مساندة له، عدة بلدات غربي ولاية النيل الأبيض، ضمن خطة قالت مصادر في الجيش إنها تستهدف إعلان خلو ولايتي النيل الأبيض والخرطوم. واستعاد الجيش قرى بمحلية أم رمتة غرب ولاية النيل الأبيض، بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع.

وتقع هذه القرى على الضفة الغربية للنيل الأبيض، حيث نشطت قوات الدعم السريع في المنطقة عقب انسحابها من جبل الأولياء، نحو 45 كلم جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ"سودان تربيون" فإن عدة متحركات تشمل قوات الفرقة 18 بولاية النيل الأبيض وقوات درع السودان وقوات الجيش بأم درمان تعمل بشكل منسق ومستمرة لحين إكمال "تطهير" المناطق الشمالية الغربية لولاية النيل الأبيض والمناطق الجنوبية الغربية لولاية الخرطوم في ضاحية صالحة.

وتوقعت المصادر إكمال إعلان الولايتين من الدعم السريع خلال أيام بعد إحراز هذه القوات تقدما ملموسا خلال الـ48 ساعة الماضية.