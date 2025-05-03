قتيل و4 جرحى في غارات إسرائيلية على أنحاء سوريا

السبت 03 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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طالبت دمشق المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء سوريا ليل الجمعة - السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وصف هذه الغارات بالعنيفة، فيما أكدت وسائل إعلام رسمية مقتل "مدني" جراء الغارات التي استهدفت محيط دمشق وإصابة أربعة آخرين في حماة.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يملك شبكة واسعة من المصادر على الأراضي السورية عن "أكثر من 20 غارة إسرائيلية على درعا وريف دمشق وحماة، طاولت مستودعات ومراكز عسكرية"، مضيفاً أنها "الأكثر عنفاً منذ بداية العام".

بدوره قال الجيش الإسرائيلي، "قصفنا موقعاً عسكرياً ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ سطح - جو في سوريا".

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن مدنياً قتل "جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة حرستا بريف دمشق".

كما أفادت الوكالة بإصابة أربعة أشخاص جراء القصف على محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي.

وتكثف إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا منذ إطاحة المعارضة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 مع تنفيذ عمليات قصف في أنحاء البلاد ودخول قوات برية إلى جنوب غربها، كما دعت إسرائيل إلى بقاء سوريا لا مركزية ومعزولة.

ودانت الرئاسة السورية في بيان أمس القصف الإسرائيلي الذي قالت إنه طاول القصر الرئاسي معتبرة أنه "تصعيد خطر" ضدها، وذلك بعد إعلان تل أبيب استهداف "المنطقة المجاورة" للقصر السوري كتحذير للسلطة السورية من تهديد الأقلية الدرزية، بعد اشتباكات دامية تسببت في أكثر من 100 قتيل خلال يومين.

وأورد بيان صادر عن الرئاسة "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي أمس (الخميس) على يد الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل تصعيداً خطراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها".

وأضاف "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري". وطالبت دمشق المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".

في الأثناء أعربت ألمانيا اليوم عن "قلقها الكبير" حيال "المواجهات العنيفة" التي وقعت أخيراً في سوريا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان "حماية السكان المدنيين".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن "سوريا يجب ألا تصبح مسرحاً للتوترات في المنطقة"، داعية "جميع الأطراف الوطنية والأجنبية إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس