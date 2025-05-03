قتيل و4 جرحى في غارات إسرائيلية على أنحاء سوريا غارات أميركية جديدة تهز صنعاء وصاروخ حوثي نحو إسرائيل صفقة صواريخ بـ3.5 مليار دولار: البنتاغون يكشف تفاصيل تسليح سعودي مرتقب يُعيد رسم ميزان القوة في الخليج انسحاب أمريكي مفاجئ من سوريا: مئات الشاحنات تعبر إلى العراق وسط تكتم وتوتر إقليمي عبدالملك الحوثي ينقلب على قبائل صعدة.. موجة اعتقالات واسعة واقتيادات الى جهات مجهولة أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد مصرع قيادي في قوات الانتقالي بهجوم مسلح جنوب اليمن حشود بشرية بمحافظة مأرب تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في غزة عاجل: تصعيد اسرائيلي خطير يستهدف الدولة السورية.. طيران الإحتلال شن غارة قرب قصر الرئاسة وبيانات الإدانة تتوالى وفاة قائد الحراك التهامي السلمي بعد معاناة مع المرض
شهدت المنطقة ليلة من التصعيد العسكري اللافت، حيث شنّت القوات الأميركية سلسلة غارات جوية على أهداف في اليمن، في وقت أعلنت فيه جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، في تطور جديد يُنذر بتوسّع رقعة التوتر في الشرق الأوسط.
وقالت مصادر محلية في صنعاء إن الانفجارات دوّت في عدد من المواقع العسكرية، يُعتقد أنها تابعة للحوثيين، في حين لم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية بشكل دقيق.
في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ "عملية عسكرية نوعية" عبر إطلاق صاروخ بعيد المدى باتجاه إسرائيل، دون أن تحدد مكان سقوطه أو تفاصيل إضافية.
ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تتقاطع خطوط النزاع بين التحالفات العسكرية والمواقف السياسية المتضادة، ما يُنذر بتعقيدات أكبر في المشهد الأمني خلال الفترة المقبلة.