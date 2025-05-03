غارات أميركية جديدة تهز صنعاء وصاروخ حوثي نحو إسرائيل

السبت 03 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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شهدت المنطقة ليلة من التصعيد العسكري اللافت، حيث شنّت القوات الأميركية سلسلة غارات جوية على أهداف في اليمن، في وقت أعلنت فيه جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، في تطور جديد يُنذر بتوسّع رقعة التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر محلية في صنعاء إن الانفجارات دوّت في عدد من المواقع العسكرية، يُعتقد أنها تابعة للحوثيين، في حين لم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية بشكل دقيق.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ "عملية عسكرية نوعية" عبر إطلاق صاروخ بعيد المدى باتجاه إسرائيل، دون أن تحدد مكان سقوطه أو تفاصيل إضافية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تتقاطع خطوط النزاع بين التحالفات العسكرية والمواقف السياسية المتضادة، ما يُنذر بتعقيدات أكبر في المشهد الأمني خلال الفترة المقبلة.