صفقة صواريخ بـ3.5 مليار دولار: البنتاغون يكشف تفاصيل تسليح سعودي مرتقب يُعيد رسم ميزان القوة في الخليج

السبت 03 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تفاصيل صفقة تسليح محتملة مع المملكة العربية السعودية، تتضمن صواريخ جو-جو متطورة من طراز AIM-120C-8، بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار.

وجاء في البيان الرسمي أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على الصفقة، التي تشمل إلى جانب الصواريخ، عناصر لوجستية ودعمًا برامجيًا تقنيًا، وقد تم إخطار الكونغرس بها رسميًا.

ووفقًا للبيان، تتضمن الصفقة تزويد السعودية بـ1000 صاروخ AIM-120C-8 AMRAAM و50 قسمًا توجيهيًا للصواريخ ذاتها، بالإضافة إلى مجموعة من القطع والمعدات الداعمة تشمل أنظمة تحكم، حاويات صواريخ، معدات دعم، مواد استهلاكية، وخدمات لوجستية وهندسية متكاملة.

وأشار البنتاغون إلى أن هذه الصفقة تأتي في سياق دعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، عبر تعزيز أمن أحد الحلفاء الأساسيين في منطقة الخليج، دون أن تؤثر على التوازن العسكري الإقليمي.