قتيل و4 جرحى في غارات إسرائيلية على أنحاء سوريا غارات أميركية جديدة تهز صنعاء وصاروخ حوثي نحو إسرائيل صفقة صواريخ بـ3.5 مليار دولار: البنتاغون يكشف تفاصيل تسليح سعودي مرتقب يُعيد رسم ميزان القوة في الخليج انسحاب أمريكي مفاجئ من سوريا: مئات الشاحنات تعبر إلى العراق وسط تكتم وتوتر إقليمي عبدالملك الحوثي ينقلب على قبائل صعدة.. موجة اعتقالات واسعة واقتيادات الى جهات مجهولة أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد مصرع قيادي في قوات الانتقالي بهجوم مسلح جنوب اليمن حشود بشرية بمحافظة مأرب تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في غزة عاجل: تصعيد اسرائيلي خطير يستهدف الدولة السورية.. طيران الإحتلال شن غارة قرب قصر الرئاسة وبيانات الإدانة تتوالى وفاة قائد الحراك التهامي السلمي بعد معاناة مع المرض
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تفاصيل صفقة تسليح محتملة مع المملكة العربية السعودية، تتضمن صواريخ جو-جو متطورة من طراز AIM-120C-8، بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار.
وجاء في البيان الرسمي أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على الصفقة، التي تشمل إلى جانب الصواريخ، عناصر لوجستية ودعمًا برامجيًا تقنيًا، وقد تم إخطار الكونغرس بها رسميًا.
ووفقًا للبيان، تتضمن الصفقة تزويد السعودية بـ1000 صاروخ AIM-120C-8 AMRAAM و50 قسمًا توجيهيًا للصواريخ ذاتها، بالإضافة إلى مجموعة من القطع والمعدات الداعمة تشمل أنظمة تحكم، حاويات صواريخ، معدات دعم، مواد استهلاكية، وخدمات لوجستية وهندسية متكاملة.
وأشار البنتاغون إلى أن هذه الصفقة تأتي في سياق دعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، عبر تعزيز أمن أحد الحلفاء الأساسيين في منطقة الخليج، دون أن تؤثر على التوازن العسكري الإقليمي.