عبدالملك الحوثي ينقلب على قبائل صعدة.. موجة اعتقالات واسعة واقتيادات الى جهات مجهولة

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أحدثت الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع ومخازن أسلحة المليشيا الحوثية بمحافظة صعدة جنون قادة جناح عبدالملك الحوثي الموالي لايران.
كون الضربات استُهدفت مخازن كانت تعتبرها الحركة الحوثية في غاية السرية والأهمية.
وقالت مصادر قبلية لموقع مأرب برس ان مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات انتقامية طالت موالين لهم وبعضهم قدم قوائم من القتلى معهم خلال الحروب الماضية.
كما طالت عملية الاعتقالات عشرات من سكان المحافظة الأصليين ، وقامت بإقتيادهم الى جهات مجهولة للتحقيق معهم.
ويرى الجناح السلالي التابع لعبدالملك الحوثي ان محافظة صعدة تعتبر هي المخزن الرئيسي والاستراتيجي للحركة.
وفيها تم تخزين القدر الأكبر من مخزون الأسلحة النوعية والهامة.
وفي وقت سابق من منتصف أبريل الماضي اقدمت مليشيا الحوثي على اعتقال عدد من وجهاء ومواطني ومعلمي المحافظة في عدة مديريات بينها رازح وسحار ومدينة صعدة.