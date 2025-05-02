مصرع قيادي في قوات الانتقالي بهجوم مسلح جنوب اليمن

الجمعة 02 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت مصادر جنوبيه بمحافظة ابين عن مصرع قيادي عسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي مساء امس، خلال هجوم مسلح نفّذته مسلحون مجهولون، شرقي المحافظة، جنوبي اليمن.

وقالت المصادر أن قائد السرية الثانية، لدى اللواء السادس "دعم وإسناد" فيما يسمى بالقوات المسلحة الجنوبية، النقيب محمد صالح البريحي، قتل برصاص قناص في وادي "عومران"، شرقي مديرية مودية.

وذكرت المصادر أن عملية القنص جاءت أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية الجنوبية عملية تمشيط في جبال منطقة "الكسارة" بالوادي، لملاحقة عناصر القاعدة.