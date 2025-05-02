حشود بشرية بمحافظة مأرب تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في غزة

الجمعة 02 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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جدّد الآلاف من المحتجين الغاضبين في محافظة مأرب، اليوم، تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واستنكارهم الشديد للجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين العزّل في القطاع.

جاء ذلك خلال وقفة جماهيرية حاشدة أقيمت في مدينة مأرب، عقب صلاة الجمعة، في إطار الوقفات التضامنية مع غزة التي تشهدها المدينة بشكل أسبوعي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال في قطاع غزة منذ استئناف عدوانه، مع استمرار استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات، وكل مقومات الحياة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وطالبوا مجلس الأمن الدولي، ومحكمتي العدل والجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، وكافة الهيئات الأممية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، والأخلاقية، والإنسانية، تجاه ما يتعرض له أكثر من مليوني مدني محاصر تحت القصف والتجويع للشهر الثالث على التوالي.

وعبّر المتظاهرون عن إدانتهم الشديدة للصمت الدولي المخزي إزاء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبروا أن الموقف الدولي بات متواطئاً مع الاحتلال من خلال استمرار ما وصفوه بـ"الصمت العالمي المخزي" حيال جرائم الحرب المستمرة في القطاع، والتغطية عليها، ومنحه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد منها، في ظل غياب أي محاسبة دولية حقيقية.

وشدد المحتجون الغاضبون على ضرورة تقديم قادة الاحتلال الصهيوني إلى المحاكم الجنائية الدولية، ومحاكمتهم كمجرمي حرب، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منوهين إلى أن إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من المذابح، والاستمرار في تقويض القوانين الدولية.

وأشاروا إلى أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الفظائع، وارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق أطفال ونساء ومدنيي غزة، دون أي رادع دولي، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وجدّد المحتشدون في مدينة مأرب دعمهم المطلق لحق الشعب الفلسطيني الصامد في مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح، باعتبارها حقوقًا مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية للشعوب القابعة تحت الاحتلال.

وأكدوا موقف الشعب اليمني الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في وجه الاحتلال حتى تحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.