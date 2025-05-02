عاجل: تصعيد اسرائيلي خطير يستهدف الدولة السورية.. طيران الإحتلال شن غارة قرب قصر الرئاسة وبيانات الإدانة تتوالى

الجمعة 02 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شنّ جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، ووصفت تل أبيب الضربة بأنها “رسالة تحذير” موجهة إلى الحكومة السورية، في تصعيد جديد للتوتر الإقليمي.

ويأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا في محافظة ريف دمشق، يومي الثلاثاء والأربعاء، توترات أمنية على خلفية مقتل 16 عنصرًا من قوى الأمن وعدد من المدنيين، جراء هجمات نفذتها ما وصفتها السلطات بـ”مجموعات خارجة عن القانون”.

ووقعت الأحداث بعد تداول تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية تضمّن إساءة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ما أثار احتجاجات وغضبًا واسعًا في المنطقة.

وبحسب مصادر رسمية، استعادت قوات الأمن السورية السيطرة على الوضع في المنطقتين، اللتين تقطنهما أغلبية من أبناء الطائفة الدرزية، وذلك بالتنسيق مع وجهاء المجتمع المحلي، وسط دعوات للتهدئة وعدم الانجرار وراء محاولات تأجيج الفتنة.

وأدانت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق فجر اليوم، واصفةً إياه بأنه “تصعيد خطير” يستهدف الدولة السورية وسيادتها الوطنية.

وأكدت الرئاسة، في بيان، أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الداخلية والخارجية التي تسعى لإضعاف سوريا، لكنها شددت على أن هذه المحاولات “لن تنجح في كسر إرادة الشعب السوري أو النيل من صموده”.

ودعت الرئاسة السورية المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول العربية، إلى الوقوف إلى جانب سوريا في وجه “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”، معتبرة أن التكاتف العربي ضروري لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن الإقليمي وسيادة الدول.

وأكدت دمشق، رفضها المطلق لأي مساومة تمس سيادة الدولة وأمنها، مشددة على مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب السوري بجميع الوسائل المتاحة.

وجاء في البيان أن سوريا “لن تحيد عن نهجها في حماية أمنها واستقلالها، ولن تتهاون في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتها الوطنية”.

كما جددت الرئاسة دعوتها لجميع الأطراف للانخراط في حوار جاد ومسؤول ضمن إطار وحدة الوطن، في مواجهة ما وصفته بمحاولات إطالة أمد الأزمة وتقويض جهود الحل السياسي.

من جانبها قالت الخارجية السعودية في بيان أن المملكة تدين بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق

واضافت: المملكة تجدد رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها.

وشددت على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلي السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة.

كما حذرت من أن استمرار السياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، معتبرة إياها “عدوانًا سافرًا” على سيادة سوريا و”انتهاكًا خطيرًا” للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأعربت الخارجية القطرية في بيانها، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من التبعات الخطرة لهذه الهجمات، محذّرة من أن الاعتداءات المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، إضافة إلى مواصلته الحرب “الوحشية” على قطاع غزة، من شأنها أن تفجّر دائرة جديدة من العنف والفوضى في المنطقة بأكملها.

وشددت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وضمان حماية المدنيين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.