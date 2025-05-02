وفاة قائد الحراك التهامي السلمي بعد معاناة مع المرض

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نعى الحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية، مساء أمس الخميس، رئيسه، الشيخ عبدالرحمن شوعي حجري، الذي توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناة مع المرض.
وقال الحراك السلمي التهامي في بيان النعي، إن القائد حجري كان "أحد أعمدة النضال الوطني والتهامي الذي ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها بعد مسيرة طويلة من النضال الصادق في سبيل الحرية والكرامة والدفاع عن المظلومين والمقهورين في تهامة واليمن عامة".
وأضاف أن الفقيد "كان مثالاً للثبات والمبدئية وصوتًا للحق لا يلين ورمزًا للكرامة الوطنية والتهامية".
وأكد أن رحيله "لا يعني نهاية المسيرة بل بداية عهد جديد من الوفاء والعزم والإصرار على المضي في ذات الدرب الذي سار عليه".
هذا ونعى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رحيل القيادي في المقاومة التهامية، قائد الحراك التهامي، المناضل الجسور الشيخ عبد الرحمن شوعي حجري، الذي وافاه الأجل، بعد مسيرة وطنية حافلة بالكفاح والتضحية والثبات على المبادئ.
وعبّر، في برقية وجهها إلى أسرة الفقيد، عن خالص التعازي وعظيم المواساة لهم ولكل رفاقه وللوطن جميعا بهذا المصاب الجلل، والذي خسر الوطن برحيله واحدا من أبنائه الأوفياء الشجعان.. منوهاً بالمسيرة النضالية للفقيد، وأدواره الوطنية البارزة في مقارعة مليشيا الحوثي الارهابية.