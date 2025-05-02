اعتراض صاروخ فوق اسرائيل اليوم وجيش الإحتلال يقول إن ''25 صاروخا أطلقت من اليمن منذ استئناف الحرب على غزة''

الجمعة 02 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، وقال انه يجري مراجعة للنتائج.

وذكرت القناة الإسرائيلية 14، ان انفجارات سمعت في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.

ووفق احصائية للجيش الاحتلال، فإن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من اليمن منذ استئناف الحرب على قطاع غزة، قبل أكثر من شهر.

زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قال: "صاروخان من اليمن خلال 24 ساعة دفعا الملايين إلى الملاجئ".