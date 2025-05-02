وفاة قائد الحراك التهامي السلمي بعد معاناة مع المرض اعتراض صاروخ فوق اسرائيل اليوم وجيش الإحتلال يقول إن ''25 صاروخا أطلقت من اليمن منذ استئناف الحرب على غزة'' استدعاء بن مبارك إلى الرياض.. مصادر تكشف طبيعة الخلاف بين العليمي وبن مبارك ولماذا يصر الرئيس على إقالته وما مصير حكومته؟ ماذا يحدث في ميناء رأس عيسى؟ هيئة بريطانية تكشف التفاصيل تعرف على النظام الغذائي الذي يقودك الى نوم هادئ وعميق نادي إلتشي الإسباني يمنع تقديم بذور دوار الشمس نتنياهو يثير غضب الإسرائيلي بتصريح إنتقامي وزير الدفاع الأميركي يتوعد إيران بشكل غير مسبوق ومليشيا الحوثي في طليعة الأهداف وكيل قطاع الحج والعمرة: نضع اللمسات الأخيرة على مشروع التحول الرقمي لخدمة حجاج ومعتمري اليمن وزير الداخلية: محافظة مأرب كسرت جموح مليشيات الحوثي وما تحقق فهو محل فخر وتقدير من القيادة السياسية والحكومة
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، وقال انه يجري مراجعة للنتائج.
وذكرت القناة الإسرائيلية 14، ان انفجارات سمعت في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.
ووفق احصائية للجيش الاحتلال، فإن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من اليمن منذ استئناف الحرب على قطاع غزة، قبل أكثر من شهر.
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قال: "صاروخان من اليمن خلال 24 ساعة دفعا الملايين إلى الملاجئ".