ماذا يحدث في ميناء رأس عيسى؟ هيئة بريطانية تكشف التفاصيل

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسلحي الحوثي منعوا عدداً من السفن من مغادرة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، رغم حصولها على تصاريح أممية.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتعرض سفن تجارية للاحتجاز بالقوة وتحت التهديد في أرصفة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت الهيئة في إشعار أمني، يوم الخميس، إنها تلقت "عدة بلاعات بشأن سفن راسية في ميناء رأس عيسى باليمن، مُنعت من المغادرة رغم حصولها على تصريح من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن".
وأضافت أن "السلطة المحلية (الحوثية) أصدرت أوامر في بعض الحالات تطلب من السفن التوجه إلى الأرصفة بجانب منطقة الرسو الخاصة بها".
وأوضحت أن هذه التعليمات "صدرت تحت تهديد باستخدام العنف، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية، وصعود أفراد مسلحين إلى متن سفن أخرى".
وأكدت عمليات البحرية البريطانية أن "هذه الحوادث المُبلَّغ عنها تعزز التهديد الذي يواجه السفن الزائرة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذ يُرجَّح احتجازها أو تقييد مغادرتها بأمان".
ويتعرض ميناء رأس عيسى لغارات امريكية مستمرة، سقط فيها عشرات العمال في الميناء، وقالت واشنطن انها تهدف الى قطع تمويل الحوثيين الذي يحصلون عليه من استيراد النفط من ايران، لتذهب عائداته لدعم عملياتهم بالبحر الاحمر وليس للشعب اليمني.
وسبق أن دعت الحكومة اليمنية الشرعية موظفي وعمال ميناء راس عيسى بأن لا يجعلوا أنفسهم ضحية لمخططات الحوثيين، ودعتهم الى مغادرة الميناء المعرض للقصف باستمرار.
وأعلنت روسيا قبل أيام، اصابة 3 بحارة روس، كانوا في ميناء رأس عيسى اثناء القصف الأمريكي.