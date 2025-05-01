نادي إلتشي الإسباني يمنع تقديم بذور دوار الشمس

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قرر نادي إلتشي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم كسر التقاليد المتبعة من خلال حظر بيع واستهلاك بذور دوار الشمس في ملعبه لأن تنظيف القشور التي يبصقها المشجعون أدى إلى زيادة التكاليف والظروف غير الصحية بالملعب.

ويلعب نادي إلتشي مبارياته على أرضه في استاد مارتينيز فاليرو الذي يتسع إلى 31388 متفرجا، ولكن الوجبة الخفيفة الإسبانية الشهيرة “بيباس” لن تكون متاحة بعد الآن لجماهير المباريات.

ويتطلب تناول بذور دوار الشمس من الشخص فتح القشور بأسنانه وبصقها، مما أدى إلى ما وصفه إلشي بوجود “مشكلة هيكلية” في السنوات الأخيرة.

وقال نادي إلتشي في بيان “القشور تسد المصارف والأنابيب، وتتسبب في تدهور المقاعد وتؤثر على الطلاء والتشطيبات للعديد من الأسطح”.

وأضاف “إنها تزيد بشكل كبير من تكاليف التنظيف والصيانة، وتجذب الجرذان والحمام، والأهم من ذلك أنها تعرض صلاحية المدرجات للخطر.

“على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق النظافة بالنادي، فإنه من غير الممكن إزالة النفايات بشكل كامل بعد كل مباراة”.

واتخذ نادي بلنسية إجراءات مماثلة في عام 2023 في ملعب ميستايا حيث حظر بيع بذور دوار الشمس وطلب من المشجعين إحضار كيس للتخلص من القشر