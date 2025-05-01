وكيل قطاع الحج والعمرة: نضع اللمسات الأخيرة على مشروع التحول الرقمي لخدمة حجاج ومعتمري اليمن

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، أن القطاع يضع حالياً اللمسات الأخيرة على مشروع التحول الرقمي، الذي يُعد أحد أبرز الخطوات التطويرية في مسيرة خدمة حجاج ومعتمري الجمهورية اليمنية.

وأوضح الدكتور الرباش، خلال لقائه بعدد من موظفي القطاع، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن مشروع التحول الرقمي الذي يوليه معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة اهتمامًا كبيرًا، يهدف إلى تسريع وتسهيل تقديم الخدمات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، عبر إنشاء منظومات إلكترونية متكاملة، تتيح التواصل المباشر مع ضيوف الرحمن سواء داخل اليمن أو في الأراضي المقدسة، وتمكنهم من تقديم الشكاوى والملاحظات، وتتبع الخدمات المقدمة لهم بمرونة وكفاءة.

وشدد وكيل القطاع على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والسرعة، ورفع جودة الأداء، وربط جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين في منظومة واحدة تضمن الانسيابية والاستجابة الفورية لأي طارئ أو حاجة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة النوعية تأتي في إطار مواكبة مكتب شؤون حجاج اليمن للرؤية التي تعمل عليها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية 2030، التي تولي الحج والعمرة اهتماماً استراتيجياً وتسعى إلى تحويل تجربتها إلى تجربة رقمية متكاملة وآمنة يرتقي معها الأداء في جميع مكاتب شؤون حجاج الدول الإسلامية.