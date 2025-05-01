وزير الداخلية: محافظة مأرب كسرت جموح مليشيات الحوثي وما تحقق فهو محل فخر وتقدير من القيادة السياسية والحكومة

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بصمود محافظة مأرب وكسرها لجموح مليشيات الحوثي، مؤكدًا أن ما تحقق فيها من تضحيات وإنجازات أمنية هو محل فخر وتقدير من القيادة السياسية والحكومة.

جاء هذا خلال زيارته التفقديةإلى مقر شرطة محافظة مأرب، التقى خلالها بقيادات فروع الوحدات الأمنية، ومدراء المناطق الأمنية، ومدراء أقسام الشرطة، ورؤساء فروع المصالح بالمحافظة.

وأوضح اللواء " حيدان " أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقييم الوضع الأمني والاطلاع على مدى الجاهزية والاستعداد في محافظة مأرب، والوقوف على أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها.

وشدد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على الإنجازات الأمنية المتحققة في مأرب، والعمل على مضاعفة الجهود بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، التي تستدعي يقظة عالية وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأجهزة الأمنية.

من جهته، ثمّن مدير عام شرطة محافظة مأرب، اللواء يحيى علي حُميد، زيارة وزير الداخلية، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة في المحافظة، وتعكس اهتمام القيادة بالقطاع الأمني.

كما استمع وزير الداخلية خلال اللقاء إلى عدد من القضايا والملفات الأمنية التي طرحها الحاضرون، متعهدًا بمعالجتها والعمل على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية.