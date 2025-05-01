عاجل.. غارات أمريكية عنيفة تستهدف مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي في ثلاث محافظات يمنية

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شنت القوات الأمريكية اليوم الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت محافظة الجوف شمال اليمن.
وقالت مصادر محلية لموقع مأرب برس ان الغارات استهدفت مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف.
كما شنت المقاتلات الأمريكية عدة غارات استهدفت مواقع المليشيا في كلا من
محافظتي الحديدة وصعدة.