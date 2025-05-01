عاجل.. غارات أمريكية عنيفة تستهدف مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي في ثلاث محافظات يمنية

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 537

شنت القوات الأمريكية اليوم الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت محافظة الجوف شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية لموقع مأرب برس ان الغارات استهدفت مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف.

كما شنت المقاتلات الأمريكية عدة غارات استهدفت مواقع المليشيا في كلا من

محافظتي الحديدة وصعدة.