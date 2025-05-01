شدد على الجاهزية القتالية والأمنية وخطط الانتشار الأمني في المحافظة.. رئيس هيئة العمليات يزور قيادة قوات الأمن الخاصة بمأرب

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد رئيس هيئة العمليات، اللواء الركن خالد الأشول، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الى قيادة قوات الأمن الخاصة مأرب على الجاهزية القتالية والأمنية وخطط الانتشار الأمني في المحافظة.

وكان في استقباله قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدالله الصبري، ورئيس أركان الفرع العميد عادل الغانمي ورئيس عمليات الفرع العقيد عبدالخالق الشيخ.

واستمع اللواء الأشول خلال زيارته من قيادة قوات الأمن الخاصة إلى شرح مفصل للموقف الأمني والعملياتي والجاهزية الأمنية والقتالية وخطط التأمين في المحافظة والإنتشار الأمني لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المواطنين والنظام العام في المحافظة.

وأشاد الأشول بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن الخاصة في خدمة المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وتأمين سكينة القاطنين في المحافظة، بكل تفانٍ وباحترافية عالية.. مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن الخاصة على مستوى الجبهات.

عقب ذلك زار رئيس هيئة العمليات، الورشة الفنية التابعة لقيادة قوات الأمن الخاصة، واطلع على جاهزيتها الفنية، مؤكدا على أهمية رفع كفاءة الجاهزية الفنية للآليات وضمان جاهزيتها الدائمة لتنفيذ المهام الميدانية.