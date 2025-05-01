حرائق اسرئيل واستجداء تل أبيب العون الخارجي (تقرير) شدد على الجاهزية القتالية والأمنية وخطط الانتشار الأمني في المحافظة.. رئيس هيئة العمليات يزور قيادة قوات الأمن الخاصة بمأرب عاجل: مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بحضور كامل أعضائه وغياب الزبيدي الحوثيون يفرضون على علماء الحديدة فتاوى بالجهاد ويحولون المنابر إلى أدوات تعبئة لخدمة مشروعهم الطائفي ماذا يحتاج برشلونة في لقاء العودة أمام الإنتر ليبلغ نهائي أبطال أوروبا؟ السعودية تعلن عن عقوبات قاسية للمخالفين في موسم الحج هذا العام رئيس الحكومة يرد على الإنتقالي من عدن: ''معاناة الناس ليست مجالاً للتوظيف السياسي ولا وقت لتبادل الإتهامات'' رئيس الصومال يفضح علاقة الحوثيين بالتنظيمات الإرهابية في بلاده ويكشف معلومات استخباراتية خطيرة الجمهوريون يسقطون مشروع قانون لوقف رسوم ترمب الجمركية الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين مع انحسار التوترات التجارية
شدد رئيس هيئة العمليات، اللواء الركن خالد الأشول، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الى قيادة قوات الأمن الخاصة مأرب على الجاهزية القتالية والأمنية وخطط الانتشار الأمني في المحافظة.
وكان في استقباله قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدالله الصبري، ورئيس أركان الفرع العميد عادل الغانمي ورئيس عمليات الفرع العقيد عبدالخالق الشيخ.
واستمع اللواء الأشول خلال زيارته من قيادة قوات الأمن الخاصة إلى شرح مفصل للموقف الأمني والعملياتي والجاهزية الأمنية والقتالية وخطط التأمين في المحافظة والإنتشار الأمني لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المواطنين والنظام العام في المحافظة.
وأشاد الأشول بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن الخاصة في خدمة المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وتأمين سكينة القاطنين في المحافظة، بكل تفانٍ وباحترافية عالية.. مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن الخاصة على مستوى الجبهات.
عقب ذلك زار رئيس هيئة العمليات، الورشة الفنية التابعة لقيادة قوات الأمن الخاصة، واطلع على جاهزيتها الفنية، مؤكدا على أهمية رفع كفاءة الجاهزية الفنية للآليات وضمان جاهزيتها الدائمة لتنفيذ المهام الميدانية.