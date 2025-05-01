ماذا يحتاج برشلونة في لقاء العودة أمام الإنتر ليبلغ نهائي أبطال أوروبا؟

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفلت فريق برشلونة الإسباني من السقوط في فخ الخسارة بملعبه، وحقق تعادلا مثيرا أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لمثلهم، الأربعاء، على ملعب "لويس كومبانيس" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأجل حسم بطاقة التأهل للنهائي إلى لقاء الإياب الثلاثاء المقبل، على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل "النيراتزوي" حيث يكفي أي فريق الفوز من أجل مواجهة المتأهل من طرف نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان وأرسنال، على اللقب.

بداية اللقاء جاءت مثيرة، بعد أن احتاج إنتر ميلان إلى 30 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عبر الفرنسي ماركوس تورام، بهدف ولا أروع بكعب القدم، وهو الهدف الأسرع في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 21، أضاف الهولندي دينزل دومفريس الهدف الثاني للفريق الإيطالي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن المتألق لامين يامال تمكن من تقليص الفارق للبلوغرانا بمجهود فردي في الدقيقة 24.

وأصبح يامال، أصغر لاعب يسجل هدفا في نصف نهائي دوري الأبطال بعمر 17 عاما و291 يوما في مباراته رقم 100 مع برشلونة، وتفوق على الرقم السابق لكيليان مبابي (18 عاما و140 يوما).

وأدرك برشلونة التعادل بواسطة فيران توريس، بعد متابعة لتمريرة متقنة من رأسية للبرازيلي رافينيا، في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، استعاد الفريق الإيطالي تقدمه مجددا عبر دينزل دومفريس، الذي سجل هدف فريقه الثالث والشخصي الثاني له في الدقيقة 64 برأسية من ركلة ركنية نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو.

وجاء رد برشلونة سريعا بعد دقيقة واحدة فقط، عن طريق السويسري يان سومر، حارس الإنتر، بعد تسديدة قوية من رافينيا ارتدت من العارضة واصطدمت في رأس الحارس لتسكن الشباك