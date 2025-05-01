السعودية تعلن عن عقوبات قاسية للمخالفين في موسم الحج هذا العام

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض غرامة تصل إلى 20,000 ريال على كل من يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 14 ذو الحجة 1446هـ.
وتشمل العقوبة حاملي تأشيرات الزيارة والمخالفين داخل نطاق مكة والمشاعر المقدسة.
كما سيُمنع المخالفين من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.