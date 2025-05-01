الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين مع انحسار التوترات التجارية

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين الخميس مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل قوة الدولار وتراجع التوتر التجاري في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 3235.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف نيسان/ أبريل.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3 بالمئة إلى 3243.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.4 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قد تبرم اتفاقيات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان في إطار سعيه لتحويل سياسته الجمركية إلى اتفاقيات تجارية

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف "تراجع سعر الذهب مع انحسار مخاوف الحرب التجارية، لكن ثقة السوق لا تزال مهتزة مع تفاعل المستثمرين مع عناوين الأخبار يوميا".

ولامس الذهب، وهو وسيلة للتحوط من الاضطراب السياسي والمالي، ارتفاعات قياسية متعددة في أبريل نيسان بسبب تزايد حالة الضبابية.

ويزيد عادة الإقبال على المعدن الأصفر مع تراجع أسعار الفائدة.

وقال سبيفاك "ربما تدعم توقعات تيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذهب، لكنه قد يحتاج أولا إلى تهدئة المخاوف التي شهدها شهر نيسان/ أبريل".

وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.

وراهن متداولون أمس الأربعاء على أن ظهور مؤشرات أكثر وضوحا على تعثر الاقتصاد بحلول شهر حزيران/ يونيو من شأنه أن يدفع المركزي الأمريكي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2025.