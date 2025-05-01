3 غارات أمريكية جديدة استهدفت مديرية كتاف في صعدة الًيَوُمًِ الخميس

الخميس 01 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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قالت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لجماعة "الحوثي"، إن 3 غارات أمريكية استهدفت مديرية كتاف في محافظة صعدة شمال البلاد، فجر اليوم الخميس.

وأفادت منصة "ديفانس لاين" وهي منصة يمنية مهتمة بالشأن الأمني والعسكري، بأن القوات الأمريكية استهدفت "ثكنات لجماعة الحوثيين في منطقة الحوك بمدينة الحديدة على ساحل البحر شمالي غرب اليمن".

وأضافت أن "هذه المنطقة يقع فيها مطار الحديدة الدولي والقاعدة الجوية العسكرية، والمرافق التابعة للمطار".

وأعلن البنتاغون أمس الأربعاء، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ منتصف مارس.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان أصدره بمناسبة مرور 100 يوم على عمل وزارة الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، أن الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) منذ 15 مارس أدت إلى مقتل مقاتلين وقادة من الحوثيين، وأسهمت في إضعاف قدراتهم العسكرية