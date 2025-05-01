3 غارات أمريكية جديدة استهدفت مديرية كتاف في صعدة الًيَوُمًِ الخميس في تغريدة مباشرة.. تحذير أمريكي حاد لإيران على خلفية دعم الحوثيين الإمارات تعتقل قياديا بارزا في وزارة الدفاع السورية.. قائد جيش الإسلام الحديدة : الحوثيون يعتقلون موظفين مدنيين ويحوّلون جزيرة كُمران إلى سجن مغلق ريمة: الحوثيون يشنون حملة اختطافات بتهم التجسس لصالح أمريكا اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وزارة الأوقاف تشدد عدى على مصلحة الهجرة والجوازات تسهيل إجراءات الحج لجميع المواطنين في مختلف المحافظات مفتي سوريا يوجه تحذيرا خطيرا للسوريين ويؤكد الكل خاسر رسائل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للسفير الأمريكي حول مواجهة مليشيا الحوثي
قالت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لجماعة "الحوثي"، إن 3 غارات أمريكية استهدفت مديرية كتاف في محافظة صعدة شمال البلاد، فجر اليوم الخميس.
وأفادت منصة "ديفانس لاين" وهي منصة يمنية مهتمة بالشأن الأمني والعسكري، بأن القوات الأمريكية استهدفت "ثكنات لجماعة الحوثيين في منطقة الحوك بمدينة الحديدة على ساحل البحر شمالي غرب اليمن".
وأضافت أن "هذه المنطقة يقع فيها مطار الحديدة الدولي والقاعدة الجوية العسكرية، والمرافق التابعة للمطار".
وأعلن البنتاغون أمس الأربعاء، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ منتصف مارس.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان أصدره بمناسبة مرور 100 يوم على عمل وزارة الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، أن الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) منذ 15 مارس أدت إلى مقتل مقاتلين وقادة من الحوثيين، وأسهمت في إضعاف قدراتهم العسكرية