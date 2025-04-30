الحديدة : الحوثيون يعتقلون موظفين مدنيين ويحوّلون جزيرة كُمران إلى سجن مغلق

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص

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كشف مدير مكتب حقوق الإنسان بالحديدة، غالب القُديمي، عن حملة اعتقالات جديدة نفذتها ميليشيا الحوثي طالت موظفين مدنيين في شركة النفط، بينهم أحمد طالب خان ورامي علي حناب، دون مسوغات قانونية.

وفي السياق ذاته، أكد القُديمي أن الحوثيين حوّلوا جزيرة كُمران إلى سجن جماعي، بعد منع سكانها من المغادرة وقطع جميع وسائل الاتصال، متهمين عددًا من السكان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن تصعيد واسع، حيث وثّقت تقارير حقوقية اعتقال أكثر من 200 مدني منذ مطلع أبريل، في ظل غارات أمريكية متواصلة استهدفت مواقع الحوثيين للرد على هجماتهم ضد الملاحة الدولية.