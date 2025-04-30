الحديدة : الحوثيون يعتقلون موظفين مدنيين ويحوّلون جزيرة كُمران إلى سجن مغلق ريمة: الحوثيون يشنون حملة اختطافات بتهم التجسس لصالح أمريكا اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وزارة الأوقاف تشدد عدى على مصلحة الهجرة والجوازات تسهيل إجراءات الحج لجميع المواطنين في مختلف المحافظات مفتي سوريا يوجه تحذيرا خطيرا للسوريين ويؤكد الكل خاسر رسائل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للسفير الأمريكي حول مواجهة مليشيا الحوثي صراع ما قبل النهائي بين برشلونة والإنتر الليلة هل يتحول واتساب إلى أقوى منصة ذكاء اصطناعي في العالم؟ ومن سيقف خلفها ؟ وزارة الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لمخالفي الأنظمة ..
كشف مدير مكتب حقوق الإنسان بالحديدة، غالب القُديمي، عن حملة اعتقالات جديدة نفذتها ميليشيا الحوثي طالت موظفين مدنيين في شركة النفط، بينهم أحمد طالب خان ورامي علي حناب، دون مسوغات قانونية.
وفي السياق ذاته، أكد القُديمي أن الحوثيين حوّلوا جزيرة كُمران إلى سجن جماعي، بعد منع سكانها من المغادرة وقطع جميع وسائل الاتصال، متهمين عددًا من السكان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الانتهاكات ضمن تصعيد واسع، حيث وثّقت تقارير حقوقية اعتقال أكثر من 200 مدني منذ مطلع أبريل، في ظل غارات أمريكية متواصلة استهدفت مواقع الحوثيين للرد على هجماتهم ضد الملاحة الدولية.