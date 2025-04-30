الحديدة : الحوثيون يعتقلون موظفين مدنيين ويحوّلون جزيرة كُمران إلى سجن مغلق ريمة: الحوثيون يشنون حملة اختطافات بتهم التجسس لصالح أمريكا اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وزارة الأوقاف تشدد عدى على مصلحة الهجرة والجوازات تسهيل إجراءات الحج لجميع المواطنين في مختلف المحافظات مفتي سوريا يوجه تحذيرا خطيرا للسوريين ويؤكد الكل خاسر رسائل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للسفير الأمريكي حول مواجهة مليشيا الحوثي صراع ما قبل النهائي بين برشلونة والإنتر الليلة هل يتحول واتساب إلى أقوى منصة ذكاء اصطناعي في العالم؟ ومن سيقف خلفها ؟ وزارة الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لمخالفي الأنظمة ..
شهدت محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف المديريات، بتهم التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت مصادر محلية إن الميليشيا نفذت مداهمات ليلية في مديريات الجبين وكسمة والسلفية، واعتقلت مدنيين بينهم معلمون ووجهاء دون أوامر قضائية، واقتادت بعضهم إلى صنعاء، بينما لا يزال مصير آخرين مجهولاً.
ووصفت منظمة "سام" الحملة بأنها انتهاك جسيم للقانون، تُستخدم لتصفية الخصوم وبث الرعب، داعية المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين.