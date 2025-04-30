ريمة: الحوثيون يشنون حملة اختطافات بتهم التجسس لصالح أمريكا

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص

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شهدت محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف المديريات، بتهم التخابر مع الولايات المتحدة.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيا نفذت مداهمات ليلية في مديريات الجبين وكسمة والسلفية، واعتقلت مدنيين بينهم معلمون ووجهاء دون أوامر قضائية، واقتادت بعضهم إلى صنعاء، بينما لا يزال مصير آخرين مجهولاً.

ووصفت منظمة "سام" الحملة بأنها انتهاك جسيم للقانون، تُستخدم لتصفية الخصوم وبث الرعب، داعية المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين.