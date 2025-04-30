عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وزارة الأوقاف تشدد عدى على مصلحة الهجرة والجوازات تسهيل إجراءات الحج لجميع المواطنين في مختلف المحافظات مفتي سوريا يوجه تحذيرا خطيرا للسوريين ويؤكد الكل خاسر رسائل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للسفير الأمريكي حول مواجهة مليشيا الحوثي صراع ما قبل النهائي بين برشلونة والإنتر الليلة هل يتحول واتساب إلى أقوى منصة ذكاء اصطناعي في العالم؟ ومن سيقف خلفها ؟ وزارة الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لمخالفي الأنظمة .. صحفيات بلاقيود تدعو للتحقيق دولي في قصف مركز احتجاز للمهاجرين بصعدة وتدعو المؤسسات الدولية الى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمهاجرين الأفارقة تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع سفيرة مملكة هولندا وأهم الملفات التي تم عرضها الكشف عن اسم نادي سعودي يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
التقى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات العميد نصر فضل الشاوش العقربي، وذلك ضمن جهود التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية لإنجاح موسم الحج 1446هـ.
وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تسهيل إصدار جوازات السفر للحجاج، والإجراءات الكفيلة بتسريع المعاملات، لا سيما للمواطنين في المناطق النائية والبعيدة، وللفئات الأضعف من كبار السن والنساء، خاصة أولئك المقيمين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحـ.ـوثي.
وأكد الدكتور الرباش أن وزارة الأوقاف والإرشاد، وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور محمد عيضة شبيبة، تبذل كل الجهود للتواصل والتنسيق مع جميع الجهات المختصة، بما يضمن تقديم تسهيلات شاملة لكل حجاج اليمن دون استثناء، وتيسير إجراءاتهم في جميع المناطق، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والدينية تجاه ضيوف الرحمن.
من جهته، جدد العميد نصر فضل الشاوش العقربي تأكيده على استعداد مصلحة الهجرة والجوازات لتقديم كل التسهيلات المطلوبة، والعمل بتنسيق كامل مع وزارة الأوقاف، لضمان موسم حج ناجح وخالٍ من التعقيدات الإجرائية.