رسائل المجلس الأعلى للتكتل الوطني للسفير الأمريكي حول مواجهة مليشيا الحوثي

الأربعاء 30 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 215

ناقش رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء المجلس، اليوم، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجين، مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد الدكتور بن دغر، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للشرعية اليمنية، وبالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها..

معتبرًا ذلك موقفاً يعكس جدية واشنطن في مواجهة التهديدات التي تطال الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكد الدكتور بن دغر، على ضرورة أن تضع هذه العمليات في الاعتبار حماية المدنيين والحفاظ على البنية التحتية، مع التأكيد على تفهم التكتل الوطني لحق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مواجهة التهديدات الخطيرة للملاحة الدولية.

بدورهم لفت أعضاء المجلس، إلى استمرار تعنت الحوثيين ورفضهم الانخراط في أي عملية سياسية جادة..مؤكداً أن الحوثيين لم يبدوا أي استعداد للتخلي عن انقلابهم أو تنفيذ المرجعيات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 مما يعيق الوصول إلى حل سلمي شامل.

من جهته، أشار السفير الأمريكي الى أن ما تقوم به مليشيات الحوثي من استهداف متكرر للممرات الملاحية في البحر الأحمر والمحيط الهندي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي..

مؤكداً أن بلاده تتعامل مع هذه التهديدات بجدية وحرص على حماية المصالح المشتركة وضمان حرية الملاحة الدولية.