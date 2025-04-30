صراع ما قبل النهائي بين برشلونة والإنتر الليلة

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يستعد برشلونة لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة نارية الليلة الساعة 10م.
ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بكأس الملك بعد فوزه 3-2 على ريال مدريد. و يسعى لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، حيث يتصدر الفريق الدوري الإسباني ويطمح للقب الأوروبي.
ورغم تعرضه لثلاث هزائم متتالية في الدور والكأس، يؤكد المدرب سيموني إنزاغي أن فريقه الإنتر لا يزال في مسار تصاعدي و يرغب في تحقيق نتائج إيجابية .
والتقى الفريقان 10 مرات في دوري أبطال أوروبا منذ أول مواجهة عام 2002، برشلونة فاز ( 4) مرات وفاز الانتر في مباراتين، وتعادلا (4)مرات.